Mikołaj Krawczyk po okresie dość napiętych stosunków z mediami, teraz poczyna sobie w nich coraz śmielej. Aktor regularnie gości w programach śniadaniowych, a obecnie rozkręca karierę muzyczną. Debiutanci singiel jego zespołu nie zrobił jakiejś szczególnej furory, ale odbił się dość szerokim echem w sieci. Z różnych powodów. Przypomnijmy: Piosenka Krawczyka dla Włodarczyk to odrzut innego wokalisty!

Ostatnio gwiazdor odwiedził studio "Pytania na Śniadanie", gdzie zasiadł na kanapie obok aktora Krystiana Kukułki i Mistera Polski 2014, Rafała Maślaka. Panowie mieli dyskutować o tym, jak współczesny mężczyzna dba o siebie, jakich kosmetyków używa i czy zdarza mu się odwiedzać kosmetyczkę. Krawczyk żywo zareagował szczególnie na to ostatnie pytanie, a z jego wypowiedzi wynika, że ludzie często sugerują, że przesadnie dba o swoją urodę. A jak jest naprawdę?



Ja od razu mówię, że ja nigdy u kosmetyczki nie byłem i jakiegoś przesadnego dbania o siebie, o swoją urodę nie uskuteczniam, wbrew jakimś opiniom. Nie farbuję włosów, nie maluję paznokci. Co ja robię? Ćwiczę, ćwiczę. Przyznaję się do tego bez bicia, że sport jest jakimś takim elementem, który pozwala fajnie funkcjonować. Jest bardzo istotne też, co jemy, jakaś zbilansowana dieta. Nie jakaś strasznie rygorystyczna czy wymagająca poświęceń smakowych, że tak powiem, natomiast jest to istotne co jemy, żeby to były pełnowartościowe produkty. Ale to też nie chodzi o to, żeby dobrze wyglądać, ale dobrze się czuć, bo to jest najważniejsze, jak w środku się sami czujemy, więc na zewnątrz dla innych ludzi wyglądamy fajnie - zapewniał Mikołaj w "Pytaniu na Śniadanie".