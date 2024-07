Kilka dni temu w internecie pojawił się nowy utwór Mikołaja Krawczyka "Wykochaj mnie na śmierć". Aktor, który do tej pory śpiew traktował jako hobby, postanowił przekazać w muzyce jak wielka jest jego miłość do Agnieszki Włodarczyk. Specjalnie dla niej nagrał nawet klip na złomowisku, którym ta miała być zachwycona. Przypomnijmy: Włodarczyk zobaczyła teledysk Krawczyka. Jak zareagowała?

Wczoraj wieczorem na profilu Michała Szpaka, znanego głównie dzięki udziałowi w "X-Factor" i charakterystycznej urodzie, pojawił się wpis sugerujący, że piosenka o wielkiej miłości jest... jego utworem, który w pierwszej selekcji odrzucił. Teraz postanowił poinformować swoich fanów o tym fakcie.



Ze względu na to że kawałek pojawił się w sieci i ja wstawiam swoją wersję która była pierwowzorem. Niestety nie przeszła selekcji pierwszego demo ale dzisiaj mogę zaprezentować ją jako Cover już wypuszczonej piosenki w sieci interenetów… Wykochaj mnie na śmierć by Me - czytamy na profilu Szpaka.