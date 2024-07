Iza Miko, nieco zapomniana gwiazda i była dziewczyna Macieja Zakościelnego, będzie promować samochody! Gwiazda przyleciała do Polski, żeby odebrać kluczyki do nowego, elektrycznie napędzanego auta. Miko, która na co dzień lansuje się na imprezach w Ameryce, postanowiła przypomnieć o sobie w ojczyźnie.

Miko odebrała kluczyki w modnym niebieskim kombinezonie, który połączyła z wysokimi , czarnymi kozakami i szerokim pasem. Celebrytka z uśmiechem na twarzy wytrwale pozowała fotoreporterom.



