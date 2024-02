Roksana Węgiel dosłownie kilka dni temu rozpoczęła swoją przygodę w programie "Taniec z Gwiazdami". Oficjalnie, nie wiadomo z kim trenuje piosenkarka, ale z naszych informacji wynika, że jest to nowy tancerz "TZG"- Michał Kassin. Po zakończonym treningu Roksana wyszła ze studia z tajemniczym mężczyzną. Nie był to jej narzeczony Kevin. Zobaczcie, z kim została sfotografowana młoda celebrytka.

Reklama

Roksana Węgiel wyszła z treningu z tajemniczym mężczyzną

Warto wspomnieć, że Roksana Węgiel przygotowuje się do pierwszego odcinka tanecznego show, który odbędzie się już niebawem - 3.03. Treningi zaczęły się niedawno, a Roksana już chwali się postępami tanecznymi za pomocą InstaStory. W weekend, po zakończonej próbie do "Tańca z Gwiazdami" Węgiel wyszła w sportowym stroju ze studia tańca. Towarzyszył jej pewien mężczyzna i nie był to jej partner taneczny, a już tym bardziej Kevin.

Reklama

Okazuje się, że salę taneczną Roksana opuściła z prywatnym szoferem, który przyjechał po nią, aby odebrać ją z treningu.Piosenkarka zapewne była bardzo zmęczona po aktywności, więc pomoc szofera mogła okazać się nieoceniona. Jednak Roksana Węgiel wyglądała na niezadowoloną. Myślicie, że liczyła na to, że z treningu odbierze ją Kevin?