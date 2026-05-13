Kędzierski czuje żal po finale "Tańca z gwiazdami". Przyznał to

Wiosenna edycja „Tańca z gwiazdami” dobiegła końca. Ostatecznie to Gamou Fall zdobył Kryształową Kulę. Model tańczył w parze z Hanną Żudziewicz i od początku należał do ścisłego grona faworytów. Wysokie notowania mieli również Sebastian Fabijański oraz Magdalena Boczarska. W odcinku poprzedzającym finał Piotr Kędzierski sam zrezygnował z dalszej rywalizacji w show.

Piotr Kędzierski mówi o żalu po finale „Tańca z gwiazdami”

Przed zakończeniem półfinału Piotr Kędzierski zrezygnował z udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Dziennikarz i jego taneczna partnerka Magdalena Tarnowska nie kryli wzruszenia. Choć na parkiecie z pewnością nie czuł się jak ryba w wodzie, a jurorzy nie przymykali oka na jego błędy, Kędzierski podbił serca widzów.

Publiczność mogła zobaczyć go znów w finale „Tańca z gwiazdami”. Po wszystkim dziennikarz przyznał, że odczuwa żal z powodu zakończenia wiosennej edycji. Nie ukrywał, że docenił wartości, jakie przekazuje show.

Przechodzę na emeryturę. To koniec. (…) Widziałem oczy Magdy. Oczy Magdy były bliżej niż wasze oczy. Wiem, że ten występ mógł być troszkę niedoskonały. Ale to była wielka radość. Kurczę, trochę mi żal, że to się kończy, bo to naprawdę była fantastyczna przygoda. Ja jestem punkowym chłopcem, raczej pod prąd w większości przypadków. To program, który można polubić. Ma taki uniwersalny przekaz, że umiejętności, ale ludzka strona jest też ważna powiedział naszej reporterce.

Piotr Kędzierski szczerze o zwycięstwie Gamou Falla w finale „Tańca z gwiazdami”

W rozmowie z naszą reporterką Piotr Kędzierski skomentował także zwycięstwo Gamou Falla. Podkreślił, że trenował bardzo blisko kolegi z programu i jest pełen podziwu dla jego umiejętności. Nie ukrywał radości, że to właśnie on zgarnął Kryształową Kulę. Dodał jednak, że Gamou przede wszystkim jest wspaniałą osobą.

Nie ukrywam, że finał był na bardzo wysokim poziomie. Te cztery pary dały wyjątkowy show. Cieszę się, że Gamou wygrał. To jest człowiek z zasadami. Człowiek, który zrobił nie lada progres, ja jestem pod wrażeniem jego, jako człowieka. Jak kogoś poznajesz bliżej, to liczą się inne rzeczy niż stricte umiejętności wyjaśnił.

