Przez ostatnie kilka dni Michał Witkowski był na językach wszystkich. Wszystko za sprawą jego kontrowersyjnej stylizacji na jednym z sobotnich pokazów na Fashion Week w Łodzi. Bloger zdecydował się na kapelusz z naszytym symbolem organizacji nazistowskiej. Gwiazdy nie miały dla niego litości. Zobacz: Gwiazdy oburzone stylizacją Witkowskiego. Korwin, Malinowska, Chodakowska nie mają litości: "Marność nad marnościami"

Podczas imprezy modowej celebryta udzielił kilku wywiadów, w których podzielił się swoimi przemyśleniami na temat współczesnej mody salonowej. Jak się okazuje Witkowski nie ma najlepszego zdania zarówno o kreacjach jak i pokazach mody, na które właśnie przyszedł czas. W rozmowie z newserią.pl zakpił nawet z Katarzyny Sokołowskiej, która reżyseruje pokazy najbardziej znanych projektantów w kraju:

To jest polska moda, to nie jest Galliano, gdzie są jakieś teatralne spektakle, tylko my mamy reżyserię pani Sokołowskiej, która polega na tym, że się chodzi w kresce od lewej do prawej i z powrotem. A potem się kłania i dziennikarze lecą za kulisy i jest koniec, wszyscy są szczęśliwi.