Szokująca informacja o śmierci Roberta Leszczyńskiego wstrząsnęła wszystkimi. Przyjaciele dziennikarza wciąż wspominają jego życie, dokonania i we wzruszających słowach żegnają się z nim. Na pogrzebie, który odbył się na warszawskich Powązkach zjawiło się wielu znajomych Leszczyńskiego, którzy nie kryli łez wzruszenia w trakcie ceremonii. Zobacz: Hołownia ze wzruszeniem wspomina pogrzeb Leszczyńskiego. Zacytował słowa matki dziennikarza

Nagłe odejście dziennikarza zasmuciło również jego wrogów. Do tego grona z pewnością zaliczany jest Michał Wiśniewski, którego Leszczyński przez wiele lat krytykował za jego utwory i zachowanie. Okazuje się, że Wiśniewski na łamach jednego z tabloidów, w związku z tragicznymi wydarzeniami postanowił ogłosić, że wybacza Robertowi Leszczyńskiego.

- Mama Roberta nad trumną powiedziała wszystko. Myślę, że wiele osób jej słowa odebrało pozytywnie. To, że zdecydowała się o tym powiedzieć, świadczy o jej odwadze. Jest to absolutnie wzruszające i piękne- stwierdza w rozmowie z Super Expressem. W moim przypadku nie ma o czym mówić. Już dawno wszystko zostało wybaczone. Są gorsze krzywdy na świecie niż to, co robił Leszczyński. Dziś mogę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że Robert nie żyje. Nikomu nie życzę źle.