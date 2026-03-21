Po tygodniach spekulacji o kryzysie w małżeństwie Poli i Michała Wiśniewskich, 18 marca 2026 roku lider Ich Troje potwierdził rozstanie z żoną. Od czasu pamiętnego oświadczenia minęły już cztery dni, a teraz artysta w rozmowie z "Halo tu Polsat" opowiedział o wybaczaniu, trudnych relacjach na linii rodzic i dziecko oraz swoim trudnym dzieciństwie. Odniósł się też do najnowszego wywiadu swojego syna, Xaviera Wiśniewskiego, który wymownie podsumował małżeństwa swojego ojca.

Michał Wiśniewski gorzko o relacji na linii rodzic i dziecko

Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską, a w sieci zawrzało.

Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz - wyznał w nagraniu Michał Wiśniewski.

Dzień po ogłoszeniu rozstania z żoną Michał Wiśniewski opublikował wymowny utwór o tytule "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem". Choć oficjalnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że piosenka odnosi się do Poli Wiśniewskiej, w sobotę 21 marca br. pojawił się w studio "Halo tu Polsat", gdzie zaprezentował na żywo swoje nowe dzieło.

Jak wcześniej zapowiadał, także w rozmowie z porannym pasmem Polsatu nie zamierzał poruszać tematu zakończenia relacji z Polą Wiśniewską. Zamiast tego wziął udział w dyskusji nt. trudnej relacji dzieci z rodzicami.

Super tata i super mama są tylko w bajkach - wyznał w rozmowie z ''Halo tu Polsat'' Michał Wiśniewski.

Michał Wiśniewski o trudnym dzieciństwie i dramacie sprzed lat

W najnowszej rozmowie z "Halo tu Polsat" Michał Wiśniewski opowiedział o trudnym dzieciństwie. Wrócił pamięcią do czasów, gdy przez alkoholizm rodziców w wielu zaledwie dwóch lat trafił do domu dziecka.

Zostałem zabrany jak miałem 2,5 roku do domu dziecka i ja chciałbym od razu powiedzieć, że od 30 lat jeżdżąc na akcje ''Wiśnia dzieciom'' i rozmawiając z dzieciakami powtarzam, że rodziców ma się tylko jednych i rodzice to są też czyjeś dzieci. Więc nie że tłumaczę co oni robią w danym momencie, ale oni mają absolutnie prawo sobie nie radzić z życiem jak każdy z nas. Popełniają po prostu błędy, tak ja my dzisiaj popełniamy i popełniamy ich całą masę. - wyznał Michał Wiśniewski w ''Halo tu Polsat''.

Michał Wiśniewski nawiązał również do alkoholizmu ojca i patologicznej rodzinie, z jakiej pochodzi mama lidera Ich Troje.

Mówię komunikatem otwartym ''moja mama nie podołała, zakochała się''. Tata pił patologicznie i wciągnął mamę w ten alkoholizm w związku z czym ona chcąc przebywać z nim i cieszyć się nim. Moja mama urodziła mnie jak miała 17 lat, pierwszą ciążę miała, gdy miała 16 lat. Tak naprawdę to nie było normalne, to było trudne dla dziewczyny, która po prostu była nie z fajnego normalnego domu, ale też z rodziny patologicznej i dzisiaj mimo tego wszystkiego złego co się wydarzyło, moja mama, mam nadzieję że nie obrażę swoich przyjaciół bo oni wiedzą, jest moim największym przyjacielem. Relację można było zbudować od nowa, trzeba było chcieć - dodał.

Zdradził też, w jakich okolicznościach postanowił odnowić relację z matką. Jak się okazuje punktem zwrotnym był film "Gwiazdor" w reżyserii Sylwestra Latkowskiego opowiadający o życiu i karierze Michała Wiśniewskiego.

To jest najlepiej pokazane w ''Gwiazdorze'', że gdyby nie pokazanie mojej mamy w bardzo wtedy w kiepskim i trudnym stanie, ja bym pewnie tej relacji nie nawiązał, bo nie miałem do czego wracać. Ja ją kojarzyłem ze wszystkim co najgorsze, a okazało się, że moja mama poświęciła najważniejszą rzecz w jej życiu, czyli alkohol, dla rodziny i dlatego odbudowała tę relację - podkreślił w ''Halo tu Polsat'' Michał Wiśniewski.

To niejedyne zaskakujące wyznanie, jakie tego dnia padło z ust lidera Ich Troje. Jak zaznaczył Michał Wiśniewski, pomimo iż ma bardzo bliską relację z mamą, nie jest jej w stanie całkowicie poświęcić swojego czasu. Co więcej zaznaczył również, że zabronił swoim dzieciom, by te opiekowały się nim, gdy sam będzie potrzebować w przyszłości pomocy.

Ona jest dla mnie wielkim wsparciem, jesteśmy też umówieni, że jeśli ona będzie potrzebowała takiej opieki 24-godzinnej to ja po prostu nie jestem w stanie jej tego dać i również swoim dzieciom powtarzam, bo to jest coś co wszystkie moje dzieciaki wiedzą, że ja sobie nie życzę, żeby moje dzieci opiekowały się mną - dodał.

Michał Wiśniewski reaguje na najnowszy wywiad syna i jego słowa o małżeństwach lidera Ich Troje

W najnowszym odcinku "Halo tu Polsat" Michał Wiśniewski skomentował najnowszy wywiad swojego syna, w którym Xavier Wiśniewski odniósł się do ślubów lidera Ich Troje. Muzyk zachęcił wszystkich do przesłuchania tego, co jego syn mówił o swojej patchworkowej rodzinie.

On mówi o nas z perspektywy dziecka, które jednak mimo wszystko było w rodzinie, która do końca pozostała rodziną, ale umówmy się nie rozstaliśmy się bez ran, bez cięć. I tak sobie pomyślałem ''Boże jak mi się udało'', bo ja też mam jakieś grzeszki w stosunku do swoich dzieci. Super tata i super mama są tylko w bajkach - podsumował Michał Wiśniewski.

