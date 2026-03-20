Syn Wiśniewskiego mówi o małżeństwach ojca. Wymowne

O problemach w małżeństwie Poli i Michała Wiśniewskich spekulowano w mediach od początku roku. Początkowo lider Ich Troje potwierdził, że razem z żoną przechodzą kryzys. Później przestał komentować te doniesienia. Aż do niedawna, gdy opublikował wideo, w którym ogłosił, że nie udało mu się uratować relacji z Polą. Oznacza to, że najprawdopodobniej czeka go piąty rozwód.

Komentarz syna Wiśniewskiego wiele zdradza. Po rozstaniu znów o nim głośno

O tym, że relacje rodzinne Michała Wiśniewskiego są skomplikowane, dobrze wiedzą nie tylko jego byłe żony, ale również dzieci. Przyznał to jego syn Xavier Wiśniewki. W jednym z wywiadów 23-latek przyznał, że gdy media próbują dojść do ładu z całą rodziną muzyka, nierzadko mają mały problem. Xavier zażartował, że sam mógłby się nieco pogubić.

Zawsze uwielbiałem te nagłówki, gdzie o naszej rodzinie pisze się jak o jakimś związku matematycznym. Druga żona z dzieckiem z tego małżeństwa, które coś tam… Wow. Na maturze bym się pogubił powiedział Xavier Wiśniewski w wywiadzie dla Eski.

W rozmowie syn Michała Wiśniewskiego przyznał, że dla kogoś taka sytuacja może wydawać się bardzo skomplikowana, ale chłopak stwierdził, że rzeczywistość wygląda inaczej, niż zakładają ludzie. Konieczne jest odpowiednie podejście.

Mamy do tego duży dystans stwierdził.

Xavier Wiśniewski dodał, że przyzwyczaił się do obecności mediów w jego życiu. Zdradził, że często śmieje się z komentarzy w Internecie, nawet jeśli bywają złośliwe.

Uwielbiam też taki komentarz: „Jakbym patrzył na stare zdjęcie budowlane, same pustaki”. Uwielbiam takie komentarze przekazał.

Pola i Michał Wiśniewscy nie są już razem. Była partnerka muzyka zareagowała

Wkrótce Pola Wiśniewska zareagowała na oświadczenie Michała Wiśniewskiego. Potwierdziła, że nie jest już z wokalistką. Jednak zaznaczyła, że ma nieco inne spojrzenie na to, co się wydarzyło. Warto przypomnieć, że muzyk podkreślił, że nie udało mu się uratować małżeństwa.

Natomiast Pola Wiśniewska zwróciła uwagę na trudną sytuację całej rodziny, sugerując, że jej mąż nie informował ich o zamiarze opublikowania wideo w sieci. Dodała, że dzieci dowiedziały się o tym z mediów.

