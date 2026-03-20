Pola Wiśniewska od lat utrzymuje kontakt ze swoimi fanami w mediach społecznościowych, chętnie dzieląc się nie tylko kadrami z prywatnego życia, lecz także emocjonalnymi przemyśleniami. Po ostatnich wieściach o zakończeniu związku z Michałem Wiśniewskim ponownie zabrała głos w sprawie, co wywołało lawinę komentarzy wśród intenautów.

Pola Wiśniewska przekazała to tuż po wieściach o rozwodzie

Pola Wiśniewka i Michał Wiśniewski oficjalnie tworzyli związek od 2019 roku. W 2020 roku odbył się ich ślub, a dwa lata później para zdecydowała się na odnowienie przysięgi i wyprawienie hucznego wesele. W trakcie małżeństwa Pola i Michał doczekali się dwojga dzieci. Po kilkumiesięcznych medialnych spekulacjach o kryzysie w związku, Michał Wiśniewski opublikował oświadczenie potwierdzające rozstanie pary. Wokalista przekazał:

To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz.

Choć Pola Wiśniewska odpowiedziała na oświadczenie Michała, zaznaczając, że wokalista przedstawił wyłącznie swoją perspektywę na ich rozstanie, nie jest to jej jedyna aktywność medialna związana z oficjalnie nadchodzącym rozwodem pary. Dwa dni po tym, jak do informacji publicznej trafiło potwierdzenie o rozstaniu, Pola udostępniła na swoim Instagramie wzruszające zdjęcia ze swoimi dziećmi. W opisie zamieściła cytat z książki L. M. Montgomery zatytułowanej "Ania z Avonlea".

Jedno jest pewne na tym świecie... że nadejdą nowe wiosny napisała Pola Wiśniewska.

Internauci nie mieli wątpliwości, że Wiśniewska w metaforyczny sposób przekazuje w ten sposób, jak odczuwa zmiany w jej prywatnym życiu z Michałem Wiśniewskim.

Fala komentarzy pod wpisem Poli Wiśniewskiej

Wpis Poli Wiśniewskiej zwrócił uwagę fanów natychmiastowo po jego opublikowaniu. Już po zaledwie kilkunastu minutach Wiśniewska otrzymała ogrom wsparcia od Internautów oraz życzeń na najbliższy czas.

Siły i wytrwałości.

Dokładnie, co by się nie działo, nowe lepsze nadejdzie. Tego się trzeba trzymać napisały internautki.

Nie zabrakło też innych motywacyjnych cytatów przytaczanych przez fanki Poli.

Każdy poranek przynosi nam nowe szanse czytamy pod wpisem.

