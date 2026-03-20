Pola Wiśniewska przyłapana zaraz po rozstaniu. Sytuacja zaskakuje

Pod koniec marca Michał Wiśniewski podzielił się nagraniem, na którym kończy plotki na temat małżeństwa. Lider Ich Troje przyznał, że nie udało mu się uratować związku z Polą Wiśniewską. Zapewnił, że to będzie jego jedyny komentarz w tej sprawie i poprosił o nie wydawanie zbyt pochopnych ocen ze względu na to, że para ma dwoje małoletnich dzieci.

Pola Wiśniewska po rozstaniu pojawiła się w okolicach wspólnego domu

Jak donosi „Fakt”, 20 marca Pola Wiśniewska została zauważona w lesie w okolicach domu, który do tej pory dzieliła z Michałem. To był jeden z dwóch momentów jednego dnia, które przykuły uwagę fotoreporterów. Była partnerka lidera Ich Troje postanowiła wybrać się na spacer w pobliżu nieruchomości, następnie pojechała na Żoliborz. Tam wzięła udział w spotkaniu. Dziennikarze „Faktu” ustalili, czy Pola rozgląda się już za nowym mieszkaniem.

Pola Wiśniewska wybrała się na spotkanie na Żoliborzu. Zdradziła powód

Tego samego dnia Pola Wiśniewska pojawiła się także w Warszawie, na Żoliborzu. Wizyta w tej części miasta szybko stała się tematem rozmów w mediach. Tym razem pojawiły się pytania o to, czy mogło chodzić o wynajem nowego mieszkania. Pola Wiśniewska odniosła się do tego wprost, informując, że nie szuka obecnie nieruchomości.

W sprawie spotkania na Żoliborzu Pola Wiśniewska wskazała jednoznacznie, że była tam w związku z projektem zawodowym, w pracowni Franky Smiles. Tym samym podkreśliła, że jej obecność w tym miejscu miała charakter zawodowy, a nie prywatny. Zwróciła też uwagę na potrzebę uszanowania prywatności oraz na to, by nie dopisywać znaczeń do pojedynczych sytuacji.

Nie, nie szukam obecnie nieruchomości. Byłam w tym miejscu w związku z projektem zawodowym, w pracowni Franky Smiles. Będę wdzięczna za uszanowanie mojej prywatności i nieinterpretowanie tego typu sytuacji powiedziała na łamach „Faktu”.

Pola Wiśniewska zareagowała na oświadczenie Michała Wiśniewskiego. Mówi o innej perspektywie

Warto przypomnieć, że niedawno Pola Wiśniewska skomentowała oświadczenie Michała Wiśniewskiego. Nie ukrywała, że ich małżeństwo rzeczywiście dobiegło końca. Przy okazji jednak zasugerowała, że inaczej widzi sytuację przedstawioną przez wokalistę. W dodatku poinformowała, że cała rodzina dowiedziała się o tym właśnie z opublikowanego przez niego nagrania, co może świadczyć o tym, że artysta nie omówił wcześniej tego ruchu z bliskimi.

