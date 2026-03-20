Pomimo iż plotki o kryzysie w małżeństwie Michała i Poli Wiśniewskich krążyły w kuluarach od dłuższego czasu, para starała się ucinać temat. 18 marca 2026 roku jednak wszystko stało się jasne. Lider Ich Troje w obszernym nagraniu potwierdził rozstanie z żoną, jednocześnie zapowiadając, że nie zamierza komentować sprawy ze względu na dobro ich małoletnich dzieci. Jednak to, co wydarzyło się później wprawiło fanów wokalisty w osłupienie. Zaledwie dzień po potwierdzeniu zakończenia związku z Polą Wiśniewską, muzyk opublikował w sieci swój najnowszy utwór o wymownym tytule "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem". Słowa piosenki sprawiają, że trudno powstrzymać łzy.

Choć początkowo ich związek był owiany tajemnicą, z czasem Michał Wiśniewski i jego ukochana coraz śmielej zaczęli pojawiać się publicznie. Para wzięła ślub w czasie pandemii w 2020 roku, jednak dopiero dwa lata później po odnowieniu ślubnej przysięgi, Pola i Michał Wiśniewscy wyprawili huczne wesele. Para doczekała się także dwóch wspólnych synów Falco Amadeusa i Noël Cloé. Niestety, po niespełna sześciu latach od ślubu stało się coś, co na dobre zakończyło ich wspólne szczęśliwe życie.

18 marca 2026 roku Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z żoną Polą. Lider Ich Troje opublikował na Instagramie emocjonalne nagranie, w którym potwierdził krążące od kilku tygodni plotki na temat kryzysu w swoim związku. Jednocześnie muzyk zapowiedział, że nie zamierza komentować sprawy ze względu na dobro swoich dzieci.

To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz - przyznał.

Zamiast udzielać obszernych wywiadów, muzyk postanowił w artystyczny sposób dać upust emocjom. Zaledwie dzień po ogłoszeniu rozstania z Polą Wiśniewską, lider Ich Troje opublikował emocjonalny utwór o wymownym tytule "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem", w którym trudno nie doszukiwać się nawiązań do obecnej sytuacji artysty.

Zaledwie dzień po tym, jak lider Ich Troje potwierdził rozpad swojego małżeństwa, Pola Wiśniewska odniosła się do oświadczenia Michała ws. rozstania pisząc na Instagramie wprost:

Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły - napisała na Instagramie Pola Wiśniewska.

Niedługo po tym, jak w sieci pojawiło się oświadczenie Poli Wiśniewskiej, jej mąż opublikował na YouTube swój najnowszy utwór, traktujący o pustce, rozstaniu i zamknięciu pewnego życiowego rozdziało.

Już nie pamiętam, czy to miłość oderwać się od ziemi każe. Czy fakt, że tak na świat patrzyłem, to wynik zwykłych marzeń. (...) Byliśmy tylko dobrym snem, snem dwojga dobrych ludzi. Byliśmy tylko dobrym snem, lecz kiedyś trzeba się obudzić - śpiewa Michał Wiśniewski w utworze.

Choć w utworze nie pada bezpośrednio imię Poli Wiśniewskiej, to opis utworu i jego publikacja, która zbiegła się w czasie z ogłoszeniem rozstania z artysty z żoną, dla wielu fanów muzyka nie pozostawia wątpliwości, że piosenka jest poświęcona właśnie tej relacji.

Byliśmy tylko dobrym snem…To historia o relacji, która skończyła się, zanim zdążyłem ją zrozumieć. Zostawiła we mnie więcej pytań niż odpowiedzi. To piosenka o tym, jak rozstanie potrafi obudzić człowieka z iluzji i zmusić do spotkania z samym sobą od nowa... - czytamy w opisie najnowszego utworu Michała Wiśniewskiego, opublikowanego dzień po potwierdzeniu rozstania z Polą Wiśniewską.

Tuż po opublikowaniu najnowszego utworu Michała Wiśniewskiego pod tytułem "Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem" w sieci zawrzało. W sekcji komentarzy na YouTube internauci nie tylko zachwycają się emocjonalnym przesłaniem piosenki, ale też wspierają swojego idola.

Bardzo emocjonalny tekst . Będzie hit ,choć smutne emocje . Poukłada się Michał.

Podobno każde przeżycie zbliża nas do poznania siebie. Najważniejsze to się nie poddawać. Trzymajcie się. Oboje. Bo pewnie dla każdego z Was nie jest to łatwy czas. Z czasem wszystko się poukłada. Tak jak zawsze. Będzie dobrze. Musi być dobrze. - czytamy w komentarzach.

