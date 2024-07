Michał Szpak w ostatnim czasie przypomniał o sobie nagrywając życzenia urodzinowe dla siostry Marleny. Stęskniony za najbliższymi mieszkającymi we Włoszech, wokalista wyleciał do Neapolu, gdzie przeżył prawdziwy dramat. Podczas spaceru z rodziną został zaatakowany nożem! Zobacz: Tak wygląda Marlena siostra Szpaka

Cała sytuacja przedstawiona przez Szpaka wygląda na groźną, jego interwencja i szarpanina mogły doprowadzić do tragedii. Na szczęście ani Michałowi, ani jego rodzinie nic poważnego się nie stało. Skończyło się "tylko" na strachu. Całe zdarzenie zostało przez Michała szczegółowo opisane na Facebooku... z perspektywy osoby trzeciej (oryginalna pisownia):

Przylecial Szpak do Neapolu by odwiedzic swoja Mame i Siostre Jak sie pewnie domyslacie siostra MaMa Marlena czychala na Michala , odebrala go z lotniska i oboje kierowali sie w kierunku dworca glownego. Michal odwraca sie , sprawdza kieszenie i orientuje sie ze jakas wloska szuja ukradla mu telefon. Rzuca waliske na ziemie i na swoich zlotych koturnach rusza w poscig za ow kanalia. Tymczasem Marlena obstawiala tyly i swoim donosnym operowym glosem narobila rabanu na cala ulice , zbiegl sie tlum. Szpak nie ustepowal kroku przestepcy i ku jego zdziwieniu okazalo sie ze ma dosc niezla kondycje , lapie go za rekaw odwraca i zaczyna nim szarpac , tamten odpycha go i wyciaga noz ze swojej kieszeni ,zaczyna grozic. W koncu mezczyzna probuje go dzgnac nozem ale na szczescie nie trafia kiedy wrocil do siostry ktora nadawala nieustannie na wysokim poziomie decybeli okazalo sie ze wszycy mysleli iz Michal Szpak jest wysportowana kobieta ktora potrafi walczyc o swoje i pobliskiej ulicy dostal przydomek Xena. Hej przygodo na piuerwszy rzut oka wydalo mi sie to dosc zabawna przygoda i smialem sie z siostra do lez ale nieco pozniej zdalem sobie sprawe ze moglem stracic zycie.