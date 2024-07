Michał Szpak wygrał Eurowizję, ale... pod względem ubioru! Polski artysta zajął w konkursie 8. miejsca, ale udało mu się odnieść inny sukces. Gwiazdor został uznany za najlepiej ubranego artystę Eurowizji! Michał Szpak pochwalił się dzisiaj tym sukcesem na Facebooku. Faktycznie piosenkarz wyróżniał się strojem, a jego czerwona marynarka z pewnością przejdzie do historii, co najmniej polskiego show-biznesu. Polecamy: Trendy w modzie dla mężczyzn: eksperymenty kolorystyczne i dopasowane fasony

Michał Szpak najlepiej ubranym artystą Eurowizji

Polski gwiazdor został uznany za najlepiej ubranego przez popularnych brytyjskich vlogerów, prowadzących kanał wiwibloggs. Jego autorzy sami siebie opisują najbardziej niezależną stronę internetową na temat Eurowizji. W filmiku dedykowanym Michałowi Szpakowi zachwycali się stylem ubierania polskiego artysty. Jego długimi włosami, zarostem, doborem garderoby etc. Wcale nas nie dziwi to wyróżnienie! My też kochamy nietuzinkowy styl Michała Szpaka!

Brawo! Czy przed polskim gwiazdorem międzynarodowa kariera?