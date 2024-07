Michał Szpak od jakiegoś czasu regularnie ćwiczy na siłowni. Jakie są tego efekty? Czy przestrzega też diety?

Mam najlepszego trenera, jakiego można sobie wymarzyć. Tadeusz Gauer pozdrawiam! Chodzę na siłownię pięć razy w tygodniu. Widzę ogromny progres, co wpływa nie tylko na moje ciało, ale przede wszystkim na kondycję. Może nie przestrzegam diety! Przepraszam, ale bez tego też można wiele zdziałać - powiedział w rozmowie z Super Expressem Szpak.

Michał Szpak zdecydował się na regularne ćwiczenia, żeby lepiej wyglądać i poprawić muskulaturę?

Chodzę na siłownie, bo lubię sport, a to co dzieje się jest efektem siłowni, a to efekt uboczny. Mój wiek jest obliczony na 14 lat - dodał wokalista.