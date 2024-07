Michał Szpak w rozmowie z Party.pl zdradził, dlaczego będąc w Azji, robił tak mało zdjęć ze swojego urlopu. Zaledwie kilka tygodni temu piosenkarz wybrał się na krótkie wakacje do Tajlandii, gdzie nie tylko rozkoszował się rajskimi widokami, ale również spróbował lokalnych przysmaków! Na profilu Michała Szpaka na Instagramie pojawiło się nagranie na którym widać, jak szykuje się do skosztowania skorpiona. Niestety w sieci nie ma zbyt wiele zdjęć z wyjazdu piosenkarza - dlaczego? Tego dowiecie się z naszego materiału WIDEO! Posłuchajcie, co powiedział nam Michał Szpak!

Michał Szpak opowiedział nam o swoich wakacjach.

