Michał Szpak wypoczywa w Tajlandii. Gwiazdor postanowił zrobić sobie urlop u progu wiosny i uciec w ciepłe miejsce, by nieco podładować akumulatory. Tajlandia jest ostatnio bardzo popularnym kierunkiem wyjazdów gwiazd. Czyżby inspiracja programem "Azja Express"? ;)

Małgorzata Rozenek z rodziną również jest na wakacjach właśnie w tym kraju. Wcale się nie dziwimy, że gwiazdy tak chętnie wybierają Tajlandię. Egzotyczne plenery, gwarantowana pogoda i wyśmienite jedzenie kuszą! Michał Szpak jest zachwycony pobytem. Na Instagramie zamieszcza szczegółowe relacje z przepięknymi zdjęciami.

To kraj niezwykły, piękny i pełen chaosu, w tym wszystkim jednak czuje się niezwykła harmonię i świętość. Tak jakby tutejsza natura wyciągała z Ciebie wszystko co złe.

Zostaje radość którą widać tu na każdym kroku (radość i wdzięczność) za to że możesz być człowiekiem rasy wszelkiej.

To piękna cecha która pozwala im być tak po prostu egzystować, być wolnym! - relacjonuje swój pobyt Michał Szpak.