W Polsce o Dawidzie Kwiatkowskim słyszał chyba każdy. Mniej się mówi o jego bracie, Michale Kwiatkowskim, który do tej pory na stałe mieszkał we Francji. W 2009 roku zyskał popularność w "Tańcu z gwiazdami" - zdobył trzecie miejsce. Dwa lata temu zrobiło się o nim znowu głośno ponieważ muzyk wyznał, że jest gejem i nie chce dłużej się z tym ukrywać.

Teraz będziemy mogli go oglądać w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 4", ale w rozmowie dla "Party" przyznał, że ma jeszcze jeden cel, który pragnie zrealizować.

Wróciłem do kraju, żeby zaprezentować moją muzykę i żeby ludzie polubili mnie jako artystę. Ale jestem tu też po to, by walczyć z homofobią. Chcę pokazać, że geje mają normalne życie.