Michał Kwiatkowski wygrał nagrodę w kolejnym odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". I w szczególny sposób postanowił uczcić pamięć 14-letniego Dominika, który kilka miesięcy temu popełnił samobójstwo, bo był dręczony w szkole.

Michał Kwiatkowski przekazuje nagrodę Kampanii Przeciw Homofobii

Michał Kwiatkowski tym razem wcielił się w idola lat 80. - Limahla i zaśpiewał słynny filmowy przebój "Neverending story". Jego wystąpieniem byli zachwyceni zarówno jurorzy (DJ Adamus nazwał go najlepszym w programie), jak i inni uczestnicy (dostał najwyższą nagrodę m.in. od Zofii Zborowskiej).

Nagrodę - 10 tys. zł - Michał Kwiatkowski postanowił przekazać Kampanii Przeciw Homofobii. I jak podkreślił - nie dlatego, że sam jest gejem. Ale po to, by nigdy więcej nie doszło do takich sytuacji jak samobójstwo 14-letniego Dominika. Chłopak powiesił się, bo był dręczony w szkole - koledzy m.in. nazywali go "pedziem" Po jego śmierci Internet zalała fala obrzydliwego hejtu - hejterzy cieszyli się ze śmierci niewinnego chłopaka.

Michał Kwiatkowski walczy z homofobią

Michał Kwiatkowski od dawna mówi, że chce walczyć z homfobią w Polsce. Mamy nadzieję, że dzięki kampanii uda się zapobiec tak strasznym sytuacjom jak śmierć Dominika. I że ta historia - w przeciwieństwie do tytuły zwycięskiej piosenki Michała - wreszcie się zakończy.

