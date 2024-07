Kinga Rusin w weekend na antenie radia RMF FM postanowiła wyjaśnić, co myśli o zachowaniu Doroty Wellman, Kuby Wojewódzkiego i Jarosława Kuźniara. Tymczasem od momentu, kiedy z prowadzącej program „You Can Dance“ została jego jurorką, media donoszą o jeszcze jednym konflikcie Kingi. Mowa o koledze z ławy sędziowskiej, Michale Pirogu. O nim Rusin postanowiła opowiedzieć dziennikowi Fakt.



- Michał jest niereformowalny i nie wszystkie jego żarty wszystkim pasują. Ale mogę stwierdzić, że choć wiele razy mieliśmy zupełnie inne zdanie, to wciąż się przyjaźnimy. Co prawda kiedy teraz spotykamy się prywatnie, to wciąż rozmawiamy o programie... –wyznała gwiazda.

Reklama

Teraz nikt już nie powinien mieć żadnych wątpliwości.

Reklama

daks