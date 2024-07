Michał Figurski przez długie lata należał do grona najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, a jego życie można było określić mianem sielanki. Wszystko to stracił w jednej chwili za sprawą żartu o Ukrainkach podczas rozgrywek Euro 2012. Skandal zakończył nie tylko jego karierę w radiu, ale również przyczynił się do rozpadu małżeństwa z Odetą Moro-Figurską. Dużą szansą na odbudowanie pozycji w mediach, była dla niego praca w Rebel.tv, gdzie został dyrektorem programowym. Niestety w lutym współpraca została zakończona. Przypomnijmy: Figurski znowu bez pracy. Stracił duże stanowisko

Reklama

Pomocną dłoń do Figurskiego wyciągnął Polsat. W marcu zdecydowano, że będzie on jednym z prowadzących program "Szrot lista". Teraz czeka go kolejne wyzwanie ze strony stacji - już w przyszłym tygodniu startuje nowy kanał Polsat News+, w którym to zobaczymy Michała w roli prowadzącego program "WidziMiSię". Dziennikarz wraz z zaproszonymi gości będzie omawiać i komentować w żartobliwy sposób wydarzenia mijającego dnia, skupiając się na polityce.

Program będzie emitowany od poniedziałku do piątku w tym samym czasie do "Szkło kontaktowe" na TVN24, którego formuła jest bardzo zbliżona. O tym jak w nowej roli sprawdzi się Michał i czy przyciągnie więcej widzów niż konkurencja, przekonamy się już niedługo.

Zobacz: Moro-Figurska układa sobie życie na nowo. Pokazała chłopaka



Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na prezentacji ramówki Polsatu: