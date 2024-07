PIERWSZE WYDANIE

DEDYKOWANE DZIECIOM MICHAELA JACKSONA:

PRINCE MICHAEL I

PARIS

PRINCE MICHAEL II („BLANKET”)

UNIKATOWY ZBIÓR ZDJĘĆ Z PRÓB PRZED SERIĄ LONDYŃSKICH KONCERTÓW MICHAEL JACKSON’S „THIS IS IT”. NIEZWYKŁE SPOJRZENIE ZZA KULIS NA JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ UWIELBIANYCH ARTYSTÓW NA ŚWIECIE

© 2009 The Michael Jackson Company, LLC.

All Rights Reserved.

© 2010 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Ekskluzywne wywiady z twórcami filmu:

- z reżyserem i producentem Kennym Ortegą

- z choreografem Travisem Payne

- z realizatorem muzycznym Michaelem Beardenem

MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT to unikalny dokument ukazujący niezwykłego artystę od kulis, podczas jegotwórczych przygotowań i prób przed wyprzedanymi do ostatniego biletu koncertami w londyńskiej O2 Arena. Ta swoista kronika z kwietnia i czerwca 2009 powstała przy pełnym poparciu Estate of Michael Jackson, a zawarty w niej materiał został wybrany spośród ponad 100 godzin filmu z prób i przygotowań do planowanych występów. Niezwykle prawdziwa, szczegółowa i bardzo osobista relacja w Michael Jackson’s THIS IS IT daje możliwość zobaczenia piosenkarza, tancerza, reżysera, architekta, geniusza kreacji, a przede wszystkim wybitnego artystę, który tworzy i szlifuje doprowadzając do perfekcji najdrobniejsze szczegóły swoich ostatnich, spektakularnych widowisk planowanych w Londynie.

MATERIAŁY DODATKOWE

2 dokumenty o powstawaniu filmu • Reportaże: Blask rękawiczki – Kostiumy, Wspomnienia o Michaelu i Casting: W poszukiwaniu najlepszych tancerzy na świecie • Zwiastuny



REŻYSER: KENNY ORTEGA - PRODUCENCI: RANDY PHILLIPS, KENNY ORTEGA I PAUL GONGAWARE - PRODUCENCI WYKONAWCZY: JOHN BRANCA I JOHN MCCLAIN - WSPÓŁPRODUCENT: FRANK DILEO - MONTAŻ: DON BROCHU, BRANDON KEY, TIM PATTERSON I KEVIN STITT, A.C.E. - PROJEKT PRODUKCJI I TYTUŁU: MICHAEL COTTEN - OŚWIETLENIE: PATRICK WOODROFFE - KAMERY: TIM PATTERSON I SANDRINE ORABONA - CHOREOGRAFIA: MICHAEL JACKSON I TRAVIS PAYNE - WYKONANIE „THIS IS IT”: MICHAEL JACKSON - KOMPOZYCJA I PRODUKCJA ORYGINALNEJ ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ: MICHAEL BEARDEN - TWÓRCY ORYGINALNEJ PRODUKCJI KONCERTU: MICHAEL JACKSON I KENNY ORTEGA

zespół

BASHIRI JOHNSON, JONATHAN MOFFETT, ORIANTHI PANAGARIS, TOMMY ORGAN, ALEX AL, MO PLEASURE, MICHAEL BEARDEN

wokaliści

DORIAN HOLLEY, DARRYL PHINNESSEE, KEN STACEY, JUDITH HILL

tancerze

NICK BASS, DENIEL CELEBRE, MEKIA COX, MISHA GABRIEL, CHRIS GRANT, SHANNON HOLTZAPFFEL, DEVIN ANDREW JAMIESON, CHARLES KLAPOW, DRES REID, TYNESTECKLEIN, TIMOR STEFFENS

program

ZDJĘCIA: KEVIN MAZUR - SCENOGRAFIA: DAVID COSTA (DAVID COSTA & PARTNERS/WEREFORE ART?) - KIEROWNICTWO PRODUKCJI: TOM BENNETT - KOORDYNACJA: CHELSEA KOLAKOWSKI I FELIX SEBACIOUS