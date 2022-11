Były mąż Pauliny Młynarskiej nie żyje. Michael Moritz był cenionym radiowcem

Wojciech Karolak nie żyje - poinformował w środowe popołudnie, 23. czerwca dziennikarz muzyczny - Hirek Wrona. Mąż Marii Czubaszek, kompozytor, multiinstrumentalista i jeden z najwybitniejszych muzyków jazzowych zmarł w wieku 82 lat. Wojciech Karolak nie żyje Wojciech Karolak nazywany był najwybitniejszym organistą w historii polskiego jazzu. Urodzony w 1939 roku muzyk nie ograniczał się jednak jedynie do jednego instrumentu. Był również kompozytorem, saksofonistą altowym i tenorowym, aranżerem, wirtuozem organów Hammonda. W 1958 roku zaczął współpracować z zespołem Jazz Believers, a w ciągu dwóch następnych lat był członkiem grupy The Wreckers Andrzeja Trzaskowskiego, ojca prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zobacz także: Krzysztof Zakrzewski nie żyje! Gwiazdor "Klanu" i "Na dobre i na złe" zmarł w wieku 72 lat W 1962 roku wspólnie z Andrzejem Dąbrowskim założył The Karolak Trio, a także wydał pierwszą autorską płytę. Od 1963, razem z Janem Ptaszynem Wróblewskim, współtworzył Polish Jazz Quartet. Wojciech Karolak układał też ścieżkę muzyczną do tekstów żony - Marii Czubaszek - jak: "Była sobie para", "Wyszłam za mąż, zaraz wracam", "Miłość jest jak niedziela", "Ballada o spełnionych dniach", "Każdy as bierze raz" oraz "Krótki metraż". Informację o śmierci Wojciecha Karolaka podał dziennikarz muzyczny - Hirek Wrona. Wojciech Karolak usnął snem wiecznym. W spokoju i ciszy. R. I. P. - napisał na Twitterze Hirek Wrona. Wojciech Karolak usnął snem wiecznym. W spokoju i ciszy. R. I. P. pic.twitter.com/ZYw6acl6Bu — HirekWrona (@HirekWrona) June 23, 2021 Smutną wiadomość potwierdził...