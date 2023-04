Partnerka Krzysztofa Skiby wyznaje: "Za nic nie mogłam się poznać na ekranie"

Związek Krzysztofa Skiby i jego 26 lat młodszej partnerki, Karoliny Kempińskiej, budzi duże zainteresowanie mediów i fanów. Wygląda na to, że ich relacja układa się jak najlepiej, a ostatnio pojawiły się nawet doniesienia o tym, że para szykuje się do ślubu. Teraz Karolina Kempińska podzieliła się na Instagramie zdjęciem bez makijażu i odniosła się do jednego ze swoich występów w telewizji:

Co kogoś spotykam na koncertach czy stacjach benzynowych mówi: "Boże, jak Pani dobrze wygląda na żywo, co to się zadziało w telewizji".

Podsumowała, że ostatnio sama siebie nie poznała.

Karolina Kempińska o swoim wyglądzie

Ukochana Krzysztofa Skiby, Karolina Kempińska, budzi duże zainteresowanie mediów. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że niedługo po rozwodzie gwiazdora, Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska planują ślub. Para chętnie dzieli się na Instagramie wspólnymi kadrami i pokazuje, jak spędza czas. Gołym okiem widać, że zakochani świetnie się dogadują, a uczucie między nimi rozwija się z każdym dniem.

Teraz Karolina Kempińska podzieliła się na Instagramie zdjęciem bez makijażu, a także opowiedziała o tym, że czuje się lepiej w naturalnej odsłonie, chociaż nie zawsze tak było. Ukochana Krzysztofa Skiby wspomniała też o tym, że to dzięki miłości naprawdę czuje się piękna:

- Dwie odsłony (koncertowa i w trasie), 20 min różnicy 😅 Szczerze mówiąc wolę się w tej drugiej: naturalnej, bez makijażu i filtrów. Kiedyś wyjście do grupy ludzi bez podkładu wydawało mi się czymś trudnym, teraz pokochałam się w tej młodziej wyglądającej, delikatniejszej wersji i wolę tak chodzić 90% czasu, chyba miłość tak działa na człowieka - napisała Karolina Kempińska.

Karolina Kempińska w ostatnim wpisie nawiązała także do telewizji, która optycznie dodaje kilogramów. Wspomniała, że fani reagują zdziwieniem, gdy spotykają ją w rzeczywistości.

- Co kogoś spotykam na koncertach czy stacjach benzynowych mówi: "Boże, jak Pani dobrze wygląda na żywo, co to się zadziało w telewizji" i to że tv dodaje parę kg nie powinno mnie szokować, ale rzeczywiście za nic nie mogłam się poznać na ekranie i na swój sposób zachwiewa to potem pewność siebie - wyznała Karolina Kempińska.

Instagram @karokempi

Wygląda na to, że ukochana Krzysztofa Skiby przypisuje swój promienny wygląd właśnie ich kwitnącej miłości. Wyznała, że to właśnie kochający partner jest dużą częścią jej recepty na piękno i naturalność.

- Najważniejsze to jednak kochać siebie bez granic i mieć partnera, który dodaje nam pewności każdego dnia - zakończyła wpis Karolina Kempińska.

Naturalne piękno Karoliny Kempińskiej nie umknęło także fanom. W komentarzach pojawiły się pozytywne reakcje na zdjęcie ukochanej Krzysztofa Skiby w wersji sauté, na które odpowiedziała też sama zainteresowana, jeszcze raz nawiązując do komplementów, jakie dostaje do partnera.

- Wyglądasz bardzo ładnie i w jednej i w drugiej wersji, ale bez makijażu po prostu nastolatka!😊 - napisała fanka.

- Tak Krzyś zawsze mówi i chyba dlatego polubiłam bardziej teraz tą wersję 😍 - odpowiedziała Karolina Kempińska.

Instagram @skibabigcyc

Myślicie, że po tym wyznaniu fani będą mieli okazję częściej oglądać Karolinę Kempińską w wersji bez makijażu? A może partnerka Krzysztofa Skiby zainspiruje także inne kobiety do zaakceptowania siebie w naturalnej odsłonie?

