Partnerka Krzysztofa Skiby opublikowała na InsaStories żartobliwą grafikę odnoszącą się do niedyskretnych pytań mam i teściowych o przyszłe wnuki. Niewinny mem wywołał lawinę spekulacji, a fani zastanawiali się, czy modelka już jest w ciąży, a może dopiero to planuje. Zobaczcie sami, jak im odpowiedziała i co sądzi o powiększeniu rodziny. Partnerka Krzysztofa Skiby o ciąży i dzieciach. Planuje powiększenie rodziny? Gdy Krzysztof Skiba ogłosił, że związał się z młodszą od siebie o 26 lat kobietą, Internet dosłownie zapłonął. Zakochani ściągnęli na siebie nie tylko zainteresowanie fanów oraz mediów, ale niestety nie zabrakło też krytyki w kierunku pary. Wybrankę muzyka podejrzewano o nieczyste intencje - wtedy sama zainteresowana nie wytrzymała i wyjaśniła wszystkim dociekliwym, że od zawsze utrzymuje się sama, pracuje w firmie informatycznej, a modeling ukochała sobie hobbystycznie. Tłumaczył się też lider Big Cyca, mówiąc, że to żadna przelotna miłostka, tylko prawdziwe uczucie, a z Karoliną zamierza być już do końca życia. Zobacz także : Partnerka Krzysztofa Skiby: "Dlaczego nie spotkałam ciebie wcześniej?". Zażartowała z różnicy wieku Wobec tak poważnych publicznych deklaracji fani pary nie mogli przejść obojętnie. Wszak Krzysztof Skiba ogłosił, że to miłość po grób . Wielu zaczęło się zastanawiać, kiedy relacja tych dwojga wejdzie na kolejny poziom, wyczekując wieści o pierścionku, ślubie i dzieciach. Oliwy do ognia dolała teraz sama ukochana muzyka, publikując na InstaStories humorystyczną grafikę, pokpiwającą ze standardowych pytań przedstawicielek starszego pokolenia, o to, kiedy będą wnuki. Okazało się, że część followersów 32-latki wzięła to wszystko bardzo serio. Karolina Kempińska postanowiła ukrócić spekulacje oraz zatrzymać serię...