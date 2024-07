Cezary Kucharski opowiedział o wadach Roberta Lewandowskiego! Po wtorkowym meczu Polski z Armenią piłkarz ma powody do radości. Napastnik strzelił w doliczonym czasie gry zwycięską bramkę dla reprezentacji. Fani kochają Roberta Lewandowskiego, a czy sportowiec ma w ogóle jakieś wady? Wie o tym najlepiej Ania Lewandowska, ale też jego menadżer, Cezary Kucharski. I to właśnie on był gościem w nowym programie Jarosława Kuźniara "Onet Rano", w którym zdradził, czy Robert Lewandowski ma swoje humory:

Robert nie przeklina, ale potrafi być nieprzyjemny. Czasami marudzi. Poznaje to po jego głosie, czy jest w humorze czy nie. Wtedy trzeba poczekać, aż wróci mu dobry humor.

Jarosław Kuźniar postanowił pociągnąć temat i zapytał, co w takich sytuacjach jest w stanie poprawić humor Robertowi Lewandowskiemu:

Lubi jeździć samochodem. W sumie ma mało czasu na takie przyjemności, bo jest bardzo zapracowany, ale znajduje czas na odpoczynek, a szczególnie ten z żoną.

Wcale nas to nie dziwi, że lubi spędzać czas z żoną. W końcu jej kulki mocy potrafią zdziałać cuda, co pokazał wczorajszy mecz!

