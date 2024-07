2 z 6

1. Melania Trump nie chciała dać Donaldowi swojego numeru telefonu!

Para poznała się w 1998 roku podczas nowojorskiego Tygodnia Mody. Donald poprosił Melanię o numer telefonu, a ona… odmówiła! Co ciekawe, na imprezie Donald pojawił się z inną kobietą, którą wysłał do łazienki, by móc flirtować z piękną modelką. Melania poczekała aż to Donald da jej swój numer, by zobaczyć, czy będzie to numer prywatny czy służbowy - to ponoć wiele mówi o intencjach mężczyzny.

- To, jaki numer mężczyzna ci daje, mówi wiele o nim samym i jego zamiarach - powiedziała Melania w rozmowie z magazynem „GQ”.

Donald wręczył Melanii wszystkie swoje numery ;).

