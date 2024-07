W środę, 5 lipca, do Polski przyjeżdża prezydent USA Donald Trump wraz z żoną Melanią. Wiadomo już, że prezydent spotka się m.in. z Andrzejem Dudą, a na pl. Krasińskich wygłosi przemówienie do Polaków. Co w tym czasie będzie robić jego żona?

Melania Trump w Polsce

Radio Zet informuje, że Melania Trump odwiedzi szpital im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej oraz Centrum Nauki Kopernik. Prawdopodobnie nie będzie miała czasu na nic więcej, bo grafik pary prezydenckiej jest bardzo napięty.

Melania Trump będzie odwiedzać wyznaczone miejsca w tym czasie, gdy jej mąż będzie przemawiać na pl. Krasińskich oraz będzie miał spotkanie z Andrzejem Dudą.

Melania Trump będzie towarzyszyć mężowi w podróży do Polski

