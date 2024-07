Małżeństwo Donalda i Melanii Trump przechodzi kryzys? Amerykańskie media nie mają wątpliwości. Melania Trump jest ponoć bardzo nieszczęśliwa w roli Pierwszej Damy, czego potwierdzeniem ma być fakt, że do tej pory nie przeprowadziła się do Białego Domu. Oficjalnym powodem pozostania Melanii Trump w Nowym Jorku jest szkoła syna Barrona. Melania nie chce, by chłopak zmieniał placówkę edukacyjną przed końcem roku szkolnego. Jednak złośliwi dopatrują się niechęci Pierwszej Damy do świata polityki, a nawet... własnego męża!

Melania i Donald Trump rozwiodą się?

W amerykańskich tabloidach aż huczy od plotek, że w małżeństwie Trumpów nie dzieje się najlepiej. Melania Trump, która marzyła o kontynuowaniu kariery w świecie mody, musi odnaleźć się w roli, w której nie czuje się dobrze. Z tego powodu, między Trumpami nie układa się najlepiej. W ich małżeństwie ma być źle do tego stopnia, że nawet kiedy spotykają się w weekendy, nie sypiają ze sobą.

Nawet gdy spotykają się w weekendy, Melania zawsze śpi w oddzielnej sypialni. Nie dajcie się zwieść przyklejonemu uśmiechowi. Melania Trump jest w obecnej sytuacji bardzo nieszczęśliwa. To życie nie było jej marzeniem - pisze "Us Weekly", powołując się na osobę z otoczenia rodziny Trumpów.

Ile w tym prawdy? I czy rozwód na szczycie władzy USA jest możliwy?

W Stanach Zjednoczonych plotki o kryzysie małżeńskim Trumpów przybierają na sile. Ile jest w nich prawdy?

Melania Trump ma być bardzo nieszczęśliwa w roli Pierwszej Damy.