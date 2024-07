1 z 7

Donald Trump razem z Melanią przylatują do Warszawy w środę 5 lipca ok. godziny 22. Na lotnisku powitają go minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Trumpowie udadzą się bezpośrednio do Mariottu. Następnego dnia - w czwartek - zacznie się już prawdziwa wizyta.

Wizyta Trumpa w Polsce - szczegóły!

Co i gdzie Melania i Donald Trumpowie będą robić? Grafik jest naprawdę napięty! Zobaczcie, gdzie i kiedy będzie można ich zobaczyć, oraz czy Warszawa może naprawdę zostać sparaliżowana. Wszystko znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz: „Zamiast na imprezy, chodziła do przyjaciółek na sok”. Jak wyglądała przeszłość Melanii Trump?

Przeczytaj też: Tak wyglądają rodzice Melanii Trump. Czy ojciec pierwszej damy faktycznie przypomina Donalda Trumpa?