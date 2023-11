Meghan Markle urodziła syna w poniedziałek rano, 6 maja. O akcji porodowej poinformował Pałac Buckingham, który wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Potem na oficjalnym profilu Meghan i Harry'ego na Instagramie pojawiła się wiadomość, że para powitała na świecie syna. Co ciekawe, Harry i jego żona nie znali płci dziecka wcześniej. Chcieli, żeby to była niespodzianka i dopiero po narodzinach dowiedzieli się, że mają syna.

Kilka godzin po porodzie książę Harry wyjawił, jak czuje się Meghan i dziecko. Książę był cały czas obecny przy narodzinach swojego syna i zdradził, że było to niesamowite przeżycie. Zresztą potwierdza to dziś chyba każdy gest wzruszonego Harry'ego.

To było niesamowite, absolutnie niewiarygodne i - jak powiedziałem - jestem niesamowicie dumny z mojej żony. Każdy ojciec, każdy rodzic - wiecie - uważa swoje dziecko za niesamowite. Ale to maleństwo naprawdę jest do schrupania, jestem prze-szczęśliwy - mówiła Harry.