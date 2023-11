Na tą wiadomość czekaliśmy długo, ale w końcu jest! Meghan Markle urodziła dziecko. Maleństwo księżnej i księcia Harrego to zdrowy chłopiec, który przyszedł na świat w poniedziałek, dokładnie o 5.26 rano. Jakie imię wybrali dla syna rodzice?

Jak ma na imię syn Meghan i Harrego?

Meghan Markle i książę Harry do porodu nie zdradzali jakiej płci będzie ich pierwsze dziecko. Nie informowali również, jakie imię wybrali dla maleństwa. Bukmacherzy obstawiali, że jeśli będzie to dziewczynka to otrzyma imię Grace, Diana lub Allegra.

Teraz wszystko, no prawie wszystko, stało się jasne. Meghan Markle urodziła dziś syna! Szczęśliwi rodzice przekazali światu radosną wiadomość za pośrednictwem Instagrama. Nie zdradzili jednak imienia, Jak powiedział sam książę, ogłoszą to "w odpowiednim czasie".

Według najnowszych wyników u bukmacherów, które pokazał The Telegraph, najbardziej prawdopodobne imiona to: Albert, Arthur, Alexander, James, Phillip, Louis, Henry, Frederick, Thomas i Edward.

Czekamy na pierwsze zdjęcie maleństwa i młodej mamy! Musimy również poczekać na oficjalne informacje dotyczące tego, jakie imię dla dziecka wybrali Meghan i Harry. Myślicie, że syn książęcej pary rzeczywiście będzie nazywał się Albert albo Arthur? Które imię podoba się Wam najbardziej?

Meghan Markle urodziła.

Książęca para na syna!

