1 z 4

Meghan Markle wstępując do brytyjskiej rodziny królewskiej wiedziała, że jej życie nie będzie usłane różami. Wygląda jednak na to, że nie spodziewała się, że Pałac aż tak będzie wpływał na wszystko, co jest z nią związane. I nie chodzi tu tylko o sposób ubierania się, poruszania czy też wysławiania. Okazuje się, że brytyjska rodzina królewska wpływa też na jej relacje z bliskimi, które - co nie jest dla nikogo tajemnicą - od dłuższego czasu nie są najlepsze.

Zobacz także: Jak wyglądała 18-letnia Meghan Markle? Prawie wcale się nie postarzała!

Rodzina Meghan Markle jeszcze przed ślubem mocno napsuła jej nerwy. Zarówno jej ojciec, jak i brat robili wszystko, aby popsuć ten wyjątkowy dzień. Pierwszy z nich umawiał się na ustawki z paparazzi. Z kolei przyrodni brat Meghan Markle napisał list do księcia Harry'ego, w którym przestrzegał go przed ślubem ze swoją siostrą, która ma być rzekomo wyrachowana i bezwzględna. Sytuacja nie uległa poprawie. Thomas Markle zaczął udzielać kolejnych wywiadów, w których zdradza szczegóły dotyczące życia prywatnego swojej córki. Wtóruje mu również Samantha, przyrodnia siostra Meghan. Każdy, kto śledzi te medialne przepychanki, czeka na moment, aż Meghan przerwie milczenie i skomentuje słowa swoich bliskich. Wygląda jednak na to, że może do tego w ogóle nie dojść, co mocno frustruje księżną Sussex. Dlaczego? Zobacz naszą galerię i dowiedz się więcej!

POLECAMY: Pokazano głośne erotyczne wideo Meghan Markle. Czy może też zaszkodzić księżnej Kate?