Meghan Markle i jej ojciec, Thomas

Nie jest tajemnicą, że Meghan Markle nie ma zbyt dobrych stosunków ze swoją rodziną. Na jej ślubie pojawiła się tylko mama, która z radością i niemałym wzruszeniem obserwowała ten piękny moment. Niestety, ojciec Meghan Markle nie zdołał przybyć na zamek w Windsorze. Oficjalnym powodem miały być jego problemy ze zdrowiem. Wcześniej jednak Thomas Markle zrobił swojej córce świństwo. Ojciec Meghan umawiał się z paparazzi na tzw. ustawki. Z kolei jej przyrodni brat posunął się jeszcze dalej. Thomas Markle wysłał bowiem do księcia Harry'ego list, w którym ostrzegał go przed ślubem z Meghan!

Mija właśnie miesiąc od ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego. Thomas Markle, który doszedł już do siebie po przebytym zawale, postanowił przypomnieć o sobie w mediach. Ojciec aktorki udzielił wywiadu dla popularnego programu "Good Morning Britain", w którym opowiedział m.in. o tym, co robił podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się 19 maja. Thomas Markle zdradził również, jak wyglądała jego pierwsza rozmowa z księciem Harrym. Co więcej, ojciec księżnej Sussex odniósł się także do plotek o jej ciąży! Czy mężczyzna potwierdził te doniesienia? Dowiesz się tego z naszej galerii!

