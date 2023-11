Reklama

Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle wzbudza ogromne emocje - nie tylko w Wielkiej Brytanii. Już 19 maja brat księcia Williama ożeni się ze starszą od siebie o kilka lat aktorką, znaną głównie z serialu "The Suits". Wybór księcia Harry'ego podobno nie do końca pasuje jego babci, królowej Elżbiecie. Jednak to nie jedyny problem, z jakim borykają się przyszli małżonkowie.

Zobacz: Suknia ślubna, świadkowie, pierwszy taniec - 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle

Problem stanowi także skomplikowana sytuacja rodzinna Meghan Markle. Przypomnijmy, że jej najbliżsi poskarżyli się w mediach, że nie dostali zaproszenia na ślub. Brat aktorki poszedł nawet o krok dalej. Mężczyzna wysłał do księcia Harry'ego list, w którym przestrzegał go przed swoją siostrą! Jakby tego było mało, na kilka dni przed ślubem wyszło na jaw, że ojciec Meghan Markle spiskował z paparazzo! Podobno Thomas Markle umawiał się na tzw. "ustawki", podczas których pokazywał, jak przygotowuje się do ślubu swojej córki. Jak donosi "Daily Mail", ojciec Meghan Markle miał na tym zarobić aż 100 tysięcy funtów! Thomas Markle postanowił jednak zdementować część tych doniesień.

Współpracowałem z agencją fotograficzną, ale nie zarabiałem na tych zdjęciach tyle, ile sugeruje prasa. Odmawiałem wywiadów telewizyjnych za naprawdę duże pieniądze, ale chciałem zatrzeć wizerunek "ojca księżniczki kupującego piwo", który towarzyszył mi od kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia robione z zaskoczenia - twierdzi Thomas Markle.

Mężczyzna ogłosił także, że nie pojawi się na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Ojciec panny młodej uznał, że "nie chce zawstydzać rodziny królewskiej oraz swojej córki w jej wielkim dniu". Thomas Markle zdradził także, że przeszedł zawał!

Czuję się lepiej, myślałem, że wyjdę ze szpitala i pojadę prosto na ślub mojej córki. Wszystko się zmieniło, kiedy wyszło na jaw, że współpracowałem z fotografem - żali się Thomas Markle.

Mamy nadzieję, że mimo tych wszystkich zawirowań, ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle odbędzie się bez większych skandali!

POLECAMY: Już wiemy, kto będzie świadkiem księcia Harry'ego na ślubie!

Meghan Markle i książę Harry wezmą ślub 19 maja

Instagram

Reklama

Czy ta uroczystość odbędzie się bez skandalu?