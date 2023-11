Już 19 maja odbędzie się ślub Megan Markle i księcia Harry'ego. W Londynie trwają przygotowania do uroczystości oraz dyskusje na temat tego, jaką suknię ślubną będzie miała amerykańska aktorka, kto pojawi się na ślubie i czy pannę młodą do ołtarza zaprowadzi jej czarnoskóra mama! Dużo mówi się też na temat konfliktów w rodzinie Markle. Teraz głos zabrał przyrodni brat Meghan. Co zdradził?

Megan Markle nie zaprosiła na swój ślub brata?

Thomas Markle Jr., przyrodni brat Meghan, napisał list otwarty do księcia, w którym przestrzega go przed ślubem z Meghan.

"Zmieniła się w zblazowaną, płytką, zarozumiałą kobietę, która wystawi Ciebie i Twoją rodzinę na pośmiewisko. To oczywiste, że Meghan Markle nie jest właściwą kobietą dla Ciebie. Im bliżej do ślubu, tym bardziej jasne staje się, że to będzie największy błąd w historii królewskich ślubów" - napisał Thomas Markle Jr. w swoim liście do księcia Harry'ego.

Brat oczernia siostrę i wypomina jej, że nie pomogła swojemu ojcu, gdy wpadł w kłopoty finansowe. Jest zły na Meghan również za to, że nie zaprosiła go na swój ślub do Londynu.

To nie pierwszy raz, gdy bliska osoba z rodziny Meghan wypowiada się na jej temat negatywnie w mediach. Pierwsza była jej siostra przyrodnia, Samantha Grant, która również nie szczędziła jej słów krytyki w mediach, a ostatnio nawet skarżyła się na to, że nie dostała zaproszenia na ślub.

Szczerze mówiąc to bardzo nas nie dziwi to, że Meghan nie zaprosiła na ślub swojego przyrodniego rodzeństwa, które regularnie oczernia ją w mediach...

Brat Meghan tuż przed ślubem napisał list do księcia