1 z 4

Meghan Markle wbrew pozorom nie ma łatwego życia. Nie dość, że na każdym kroku śledzą ją miliony osób, to jeszcze jej rodzina robi wszystko, aby zepsuć jej dobre imię. Wszystko zaczęło się jeszcze przed ślubem. To właśnie wtedy brat Meghan Markle postanowił wysłać do księcia Harry'ego list, w którym odradzał mu małżeństwo z piękną aktorkę. Ojciec Meghan Markle również dołożył swoje trzy grosze. Przed ślubem aktorki umawiał się z paparazzi, którzy mieli uwiecznić, jak Thomas Markle przygotowuje się do tej uroczystości. Gdy to wyszło na jaw, ojciec Meghan Markle z nerwów dostał zawału!

Zobacz także: Pierwsza rysa na związku Meghan i Harry'ego? Kryzys wisi w powietrzu?!

Wygląda na to, że rodzina Meghan Markle nie zamierza odpuścić. Jej ojciec rozpoczął właśnie tourne po różnych redakcjach, którym udziela szczerych wywiadów na temat nie tylko swojego życia, ale także życia Meghan Markle. Teraz dołączyła do niego przyrodnia siostra księżnej Sussex. Samantha do tej pory atakowała Meghan wyłącznie w internecie. Teraz również postanowiła zostać gwiazdą zagranicznych mediów. To, co planuje zrobić, może poważnie zaszkodzić wizerunkowi Meghan Markle! O co chodzi? Dowiesz się tego z naszej galerii!

POLECAMY: Nigdy nie uwierzysz, jakie nagranie z Meghan Markle właśnie wyciekło do sieci!