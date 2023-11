Nie jest tajemnicą, że Meghan Markle nie ma zbyt dobrych kontaktów z większością swojej rodziny. Na jej ślubie z księciem Harry'm pojawiła się tylko mama aktorki. Ojciec nie mógł dotrzeć, ponieważ - jak podano w oficjalnym komunikacie - miał poważne problemy ze zdrowiem. Thomas Markle chwilę przed ślubem przeszedł zawał. Niektórzy twierdzą, że doprowadził do tego stres spowodowany jego układami z mediami. Thomas Markle umawiał się bowiem z paparazzi na tzw. "ustawki". Oliwy do ognia dolał również przyrodni brat Meghan Markle, który napisał do księcia Harry'ego list, w którym przestrzegał go przed ślubem z Meghan!

Ojciec Meghan Markle ma problemy z rodziną królewską?

Ostatnio Thomas Markle postanowił o sobie przypomnieć. Ojciec Meghan Markle udzielił wywiadu w programie "Good Morning Britain". Podobno dostał za to aż 10 tysięcy dolarów! Mężczyzna zdradził w nim między innymi, jak wyglądała jego pierwsza rozmowa z księciem Harry'm. Thomas Markle nie omieszkał odnieść się także do plotek na temat rzekomej ciąży Meghan Markle. Ojciec aktorki stwierdził, że co prawda nie spodziewa się ona jeszcze dziecka, ale z pewnością już zaczęła się o nie starać. Ta wylewność Thomasa Markle nie podoba się brytyjskiej rodzinie królewskiej. Podobno już teraz poczyniono kroki, aby uciszyć nieco ojca księżnej Sussex.

Zagraniczna prasa donosi, że rodzina królewska nie jest zadowolona z faktu, że Thomas Markle staje się celebrytą. Podobno już teraz mężczyzna umawia się na kolejne wywiady. Aby go zastopować, Pałac chce sprowadzić go do Wielkiej Brytanii. Thomas Markle miałby dostać od rodziny królewskiej posiadłość oraz "zasiłek".

Myślicie, że ojciec Meghan Markle przystanie na taką propozycję?

Thomas Markle chętnie komentuje życie córki

East News

Meghan Markle nie ma zbyt dobrych kontaktów z rodziną

East News

