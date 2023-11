Już za kilka miesięcy Meghan Markle po raz pierwszy zostanie mamą. Ostatnio żona księcia Harry'ego zdradziła wielką tajemnicę i przyznała, że dziecko przyjdzie na świat pod koniec kwietnia lub na początku maja. Wciąż nie wiadomo jednak, jakiej płci będzie maleństwo.

Nie wiemy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Chcemy, by była to niespodzianka- mówiła ostatnio Meghan Markle.