Meghan Markle jest już w szóstym miesiącu ciąży, a to oznacza, że najwyższa pora zdecydować się na szpital, w którym zamierza rodzić. Księżna Kate wszystkie swoje dzieci urodziła w szpitalu św. Marii w Londynie, gdzie jedno ze skrzydeł przeznaczone jest właśnie dla największych sław. Wszyscy pamiętają, jak kilka godzin po porodzie księżna opuszczała już szpital z dzieckiem. Mimo że placówka medyczna może pochwalić się idealnymi warunkami, porównywalnymi do najlepszych hoteli i świetnym personelem – to księżna Meghan nie zdecydowała się na ten szpital. Zaskakujący jest powód...

Gdzie planuje urodzić księżna Meghan?

Jak podaje magazyn The Sun Meghan nie chce rodzić w tym szpitalu, gdzie Kate i jej wybór padł na Frimley Park w Surrey. Powód tej decyzji jest prosty, księżna chce zrobić wszystko inaczej niż Kate. Nie chce być porównywana do swojej bratowej. Wcześniejsze informacje o porodzie w domu, który miał być marzeniem Meghan zostały zdementowane. Pałac nie wydał na to zgody, dlatego księżna Sussex musiała wybrać jeden ze szpitali. Wybór padł na skromniejszą placówkę niż szpitalu św. Marii w Londynie, ale być może Meghan jeszcze zmieni zdanie. W końcu ma czas do kwietnia!

