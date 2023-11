3 z 5

Borallo nigdy nie stosuje wobec dzieci kar cielesnych. Niania na co dzień mieszka w pałacu Kensington.

Co ciekawe, do jej obowiązków należy m.in. wyszukiwanie w tłumie... ewentualnego porywacza dzieci! Jej obowiązkiem jest również dbanie o to, by do mediów społecznościowych nie wyciekły żadne informacje i nieoficjalne zdjęcia młodych książąt.

Zobacz: Chrzciny księcia Louisa szczegóły: rodzice chrzestni, goście, prezenty