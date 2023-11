Meghan Markle i książę Harry spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka. Nie da się ukryć, że wiadomość o ciąży księżnej wzbudziła ogromne emocje na całym świecie. I do tej pory budzi! Wszyscy zastanawiają się, czy księżna urodzi córeczkę czy synka, a także kiedy to się stanie. Niektórzy podejrzewają, że Meghan jest w ciąży z bliźniakami, bo ma już ogromny brzuszek. Teraz jednak księżna sama wyjawiła wszystkie swoje ciężarne sekrety!

Meghan Markle zjawiła się w Birkenhead, gdzie spotkała się z tłumem Brytyjczyków. Księżna chętnie witała się z nimi, pozdrawiała ich, a także odpowiadała na pytania. Nie zabrakło oczywiście tych o ciążę. "Hello Magazine" informuje, że 9-letnia Kitty Dudley podeszła do Meghan i spytała wprost, czy urodzi chłopca czy dziewczynkę. Odpowiedź Meghan zaskakuje!

Nie wiemy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Chcemy, by była to niespodzianka