1 z 13

Matthew McConaughey wybrał się do Rio de Janeiro, by na miejscu kibicować reprezentującym USA na igrzyskach sportowcom. Ten jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood, który na swoim koncie ma Oscara za rolę w filmie "Witaj w klubie", widziany był już na kilku olimpijskich arenach, gdzie między kibicami zagrzewał do walki reprezentantów USA. Razem ze znanym z głośnego "Interstellar" i serialu "Detektyw" aktorem, do Rio pojechała jego żona, pochodząca z Brazylii amerykańska modelka Camila Alves. Oboje dopingowali m.in. amerykańskich pływaków z Michaelem Phelpsem na czele.

Zobacz w naszej galerii jak spędzał czas na igrzyskach w Rio de Janeiro Matthew McConaughey.