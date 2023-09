Pomimo faktu, że to dopiero początek siódmej edycji "Hotelu Paradise", w ostatnim czasie wiele dzieje się w programie. Nie da się ukryć, że w głównej mierze sprawcą zamieszania jest Roch. Wszystko wskazuje na to, że internauci mają już dość jego zachowania. Uczestniczki także są nim rozczarowane. Czy były ulubieniec jest na przegranej pozycji i grozi mu odejście z raju? Wiele na to wskazuje.

"Hotel Paradise 7": Roch w ogniu krytyki fanów

Jakiś czas temu wszyscy zapowiadali, że siódma edycja "Hotelu Paradise" będzie naprawdę mocna. Na potwierdzenie tych słów nie trzeba było długo czekać. Już pierwsze odcinki przyniosły wielkie emocje - liczne kłótnie, intrygi, a nawet łzy. Jednak prawdziwe poruszenie powstało, gdy do "Hotelu Paradise" dołączyła nowa uczestniczka, Łucja. Ta wyrzuciła z programu Sabinę i sparowała się z Rochem. W międzyczasie jednak okazało się, że ten ma znacznie więcej adoratorek. W gronie wzdychających do tenisisty znalazła się m.in. Kori oraz Alicja. Co na to Roch?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Luiza spotyka się z uczestnikiem z nowej edycji? Ten kadr wiele zdradza

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, Rocha jednak ewidentnie rozbolała, bo uczestnik totalnie nie wiedział, co zrobić z dziewczynami, które zaoferowały mu chęć budowania związku. Ten nie dawał jednoznacznej odpowiedzi żadnej z nich, a ostatecznie przez swoje niezdecydowanie doprowadził do tego, że każda z potencjalnych partnerek przestała go brać pod uwagę. Takie zachowanie bardzo nie spodobało się także widzom show "Hotel Paradise".

Instagram @hotelparadise.tvn7

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Karolina pokazała zdjęcia z przeszłości. Kolorowy irokez to dopiero początek

Ostatnio to Kori z "Hotelu Paradise 7" musiała się mierzyć z krytyką. Tym razem z kolei oberwało się Rochowi. Widzowie uznali go za rozczarowanie tej edycji:

- Roch na początku sprawiał takie super wrażenie, a teraz na niego patrzę i myślę czy to jest ten sam człowiek? - Roch jest największym rozczarowaniem wszystkich sezonów. Człowiek bez własnego zdania. Łucja nawet oddychając działa, według niego, przeciwko niemu i choć to on sam namieszał i oznajmił, że nie chce z nią tworzyć pary, to teraz oczekuje, że ona się dla niego poświęci, by nie odpadł. Jak można być takim egoistą? Dorośnij, chłopaku. - Gość nie ma swojego zdania. - Roch przejmuje się jak ekipa go odbierze tymczasem pół Polski już źle na niego patrzy ( chłop się załamie ) 🤣🤣

Zgadzacie się z tymi komentarzami?

Instagram @hotelparadise.tvn7

Instagram @hotelparadise.tvn7