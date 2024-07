Choć od aresztowania Dariusza K. minęło już kilka tygodni, sprawa wciąż budzi ogromne emocje. Celebrycie zostaną niebawem przedstawione zarzuty umyślnego spowodowania wypadku pod wpływem narkotyków ze skutkiem śmiertelnym. Nie może on liczyć na wsparcie znajomych gwiazd, a już tym bardziej na życzliwe słowo od byłej żony. Przypomnijmy: Górniak o życiu jej i syna po wypadku Darka K. Pierwszy raz tak szczerze

Teraz w tej sprawie zabrała głos matka Darka K., Wiesława Krupa. Kobieta udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym opowiedziała m.in. o pierwszej wizycie w areszcie, gdzie przebywa podejrzany. Krupa wyznała, że rozmawiał z synem o wypadku, a on przez niemal cały czas płakał. Nie ukrywa też, że czuje ogromny żal i sama przeprasza rodzinę ofiary.

Byłam w areszcie. To mój syn. Kocham go. Chciałam go zobaczyć i porozmawiać o tym, co zrobił. Prawie cały czas płakał i tulił się do mnie jak małe dziecko. Nie był to dla mnie łatwy moment, ale ja żyję, a kobieta, którą potrącił mój syn, nie. Jest mi bardzo przykro, że rodzina straciła matkę i babcię, a mąż żonę. Nie ma słów, które mogą opisać mój żal. Ja też mówię przepraszam, też noszę w sobie poczucie winy... - wyznaje w "Super Expressie".