1 z 17

Mateusz Maga był białym krukiem w programie Top Model, który po odpadnięciu z show rozwinął swoje skrzydła. Model wziął udział w kilku sesjach, gdzie pokazał się z zupełnie innej strony. Jego ostatnia kampania wywołała więcej szumu w mediach niż wszystkie dotychczasowe Osi Ugonoh. Zobacz: Maga w odważnej kampanii. Wystylizował się na kobietę - rzęsy, brwi, usta...

Teraz Maga rozpoczyna swoja przygodę z "You Can Dance". Jego rola polegać będzie na udostępnieniu sali i poradach dla uczestników, bowiem Mateusz ma własną szkołę tańca. Jednak to nie wszystkie zobowiązania zawodowe modela. Wspólnie z Kajetanem Górą promuję jedną z klinik dentystycznych DenticaNova, do której razem zaglądają i dbają o hollywoodzki uśmiech.

Na zdjęciach, które zamieszczają widać, że bardzo się polubili, a wspólna praca sprzyja ich przyjaźni. Stylista fryzur pod jednym ze zdjęć zapowiedział, że już niedługo zobaczymy nowy wizerunek Mateusza. Oznacza to, że Maga oddał swoje włosy w jego ręce.

Według naszych ustaleń panowie wkrótce lecą do Londynu, gdzie czekają na nich zawodowe wyzwania. Czyżby Maga został gwiazdą zagranicznej kampanii?

Podobieństwo Kajetana i Mateusza jest tak bardzo uderzające, że można pokusić się o jakieś bliższe pokrewieństwo. Bracia? :)

Zobacz: Mateusz Maga nie jest jedyną gwiazdą Top Model w kampanii rzęs