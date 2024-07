1 z 11

Wakacje to świetny moment nie tylko na odpoczynek, ale również spędzenie czasu z najbliższymi - zwłaszcza dla gwiazd, które w ciągu roku pochłonięte są pracą. Większość celebrytów zdecydowała się na krótki wypoczynek poza granicami naszego kraju, choć nie zabrakło również takich, którzy docenili uroki Morza Bałtyckiego. Wśród nich znalazła się m.in. Karolina Malinowska. Przypomnijmy: Karolina Malinowska skrytykowana za wczasy w Polsce

Do grona gwiazd, które spędzają urlop w kraju dołączył Mateusz Kusznierewicz. Sportowiec wraz z rodziną pojawił się na plaży w Sopocie. Jego malutki, niespełna roczny synek wymagał ciągłej opieki, a Mateusz jako przykładny ojciec nie opuszczał go nawet na krok. W pewnym momencie paparazzi przyłapali go na... zmienianiu pieluszki. Brawo.

