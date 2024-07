1 z 6

Martyna Wojciechowska z córką w górach

Martyna Wojciechowska zabrała swoją córkę na majówkę w góry. Podróżniczka i jej córka Marysia wybrały się do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie aktywnie spędzały czas na łonie natury. Nie obyło się również bez odrobiny sportów ekstremalnych! Martyna Wojciechowska pochwaliła się na Facebooku zdjęciami Marysi, na których widać, jak ośmiolatka uczy się wspinaczki! Oczywiście pod czujnym okiem swojej mamy. Zdjęcia są fenomenalne! Marysia nie tylko jest śliczną dziewczynką, ale również bardzo odważną. Z wielkim zapałem wspina się po skalnej ścianie i widać, że sprawia jej to ogromną przyjemność. No cóż, niedaleko pada jabłko od jabłoni! Musicie zobaczyć te zdjęcia. Nas one urzekły!

