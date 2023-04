Martyna Wojciechowska pokazała córkę. Marysia skończyła 15 lat i jest piękną nastolatką

Martyna Wojciechowska zabrała jedyną córkę, Marysię, do Egiptu, gdzie poznała jej ojca, nieżyjącego już Jerzego Błaszczyka. Ta wycieczka miała symboliczny charakter zarówno dla Martyny, jak i Marysi, a gest gwiazdy TVN jest naprawdę wzruszający. Poznajcie szczegóły. Martyna Wojciechowska spełniła marzenie byłego partnera Niedawno cała Polska śledziła losy małżeństwa Martyny Wojciechowskiej i Przema Kossakowskiego, którzy postanowili się rozwieść zaledwie po paru miesiącach od ślubu. Mało kto pamięta, że przed laty gwiazda TVN była związana m.in. z Jerzym Błaszczykiem - informatykiem oraz... rekordzistą Polski w nurkowaniu głębinowym. W 2008 roku para doczekała się córeczki, Marysi. Choć tuż po narodzinach dziewczynki rozstali się, do końca mieli ze sobą przyjacielskie relacje. W 2016 roku w mediach pojawiła się dramatyczna informacja o śmierci 46-letniego Jerzego Błaszczyka . Były partner Martyny Wojciechowskiej walczył z rakiem . Mężczyzna nie zdążył spełnić jednego ze swoich życzeń - chciał zabrać Marysię na lekcję nurkowania - sam uwielbiał ten sport i był prawdziwym pasjonatem. Niestety, dziewczynka była na to za mała... Po latach życzenie Jerzego spełniła sama Martyna, zabierając córkę do Dahab w Egipcie, gdzie znajduje się baza Planet Divers. To tam właśnie poznała Błaszczyka: Stało się to w wyjątkowym dla nas miejscu w Egipcie, czyli w Dahab. W bazie Planet Divers, w której wiele lat temu poznałam jej tatę i w której Jurek Błaszczyk w 2007 roku przygotowywał się do swojego nurkowania na 231 metrach! Był to ówczesny rekord Polski w nurkowaniu głębokim i wynik ze światowej czołówki uhonorowany nagrodą Travelery National Geographic w kategorii Wyczyn Roku - wyznała Martyna Wojciechowska - powiedziała podróżniczka w rozmowie z „Na żywo”. Piękny gest! Zobacz także: ...