Córka Martyny Wojciechowskiej, chociaż nie raz pojawiała się z mamą w telewizji, nigdy nie chciała zostać internetową gwiazdą. Od jakiegoś czasu na próżno było nawet szukać wspólnych zdjęć z Marysią na profilu jej znanej mamy. W sylwestra Martyna Wojciechowska pokazała nowe zdjęcie z nastoletnią córką, a fani osłupieli.

Zobaczcie, jak wygląda dziś 14-letnia Marysia Błaszczyk.

Maria Błaszczyk jest córką Martyny Wojciechowskiej i zmarłego w 2016 roku Jerzego Błaszczyka. Nastolatka ma dziś 14 lat i wyrasta na niezwykle piękną kobietę. Martyna Wojciechowska rzadko pokazuje zdjęcia z córką w sieci, a sama Marysia również daleka jest od korzystania z popularności matki. Tuż przed Nowym Rokiem, dziewczyny jednak zaskoczyły fanów wspólnym zdjęciem z wypadu do Berlina.

Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie z córką zrobione na tle Muru Berlińskiego. Marysia zasłoniła część twarzy kubkiem z kawą, jednak to nie przeszkodziło internautom dostrzec, jak mocno się zmieniła przez ostatni czas:

Jednak to zdecydowanie nastoletnia Maria skradła całą uwagę komentujących.

Maria Błaszczyk zrobiła wrażenie nawet na Larze Gessler, która przyznała, że nie zauważyła, kiedy nastolatka tak mocno wydoroślała:

Podobne wrażenia, mieli internauci, którzy postanowili nie pozostawić bez komentarza niezwykłej urody córki Martyny Wojciechowskiej.

- Ja się pytam gdzie jest ta mała Marysia ???? przecież to już piękna, dorosła kobieta ????

- O raju, to Marysia? Jakie piękne oczy( reszta pewnie też ale zasłoniła kubkiem!)

- Boże, czy ta piękna istota obok Ciebie nie mniej pięknej to jest MARYSIA?! Przecież Marysia miała wczoraj 8 lat ????

- To już nie Marysia, to Maria ????❤️

- To jest Marysia?? Matko, ale wydoroślała! ????